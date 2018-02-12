Possibile esordio da titolare per Dabo e Falcinelli a Bergamo nel prossimo turno

Come riporta La Nazione è possibile che almeno uno tra Dabo e Falcinelli possa avere la possibilità di un esordio da titolare contro l'Atalanta. Il tecnico Pioli vorrebbe testare i nuovi acquisti. Pu...

Come riporta La Nazione è possibile che almeno uno tra Dabo e Falcinelli possa avere la possibilità di un esordio da titolare contro l'Atalanta. Il tecnico Pioli vorrebbe testare i nuovi acquisti. Pur non essendo certi dell'impiego dal primo minuto il subentro almeno dei due giocatori è pressochè scontato. Il francese è un jolly che servirà a fare rifiatare alcuni centrocampista mentre il bomber è pronto a dare più concretezza in attacco.