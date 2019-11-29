Labaro Viola

La Nazione, Pradè torna alla caccia di Berardi del Sassuolo già cercato in estate dalla viola

Il direttore della Fiorentina, Daniele Pradè, nel mercato di gennaio sta pensando a portare a Firenze l'attaccante Berardi del Sassuolo. La formula potrebbe essere quella del prestito con riscatto non...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 novembre 2019 11:06
La Nazione, Pradè torna alla caccia di Berardi del Sassuolo già cercato in estate dalla viola -
Rassegna Stampa
Sassuolo
Berardi Fiorentina
Lanazione
Condividi

Il direttore della Fiorentina, Daniele Pradè, nel mercato di gennaio sta pensando a portare a Firenze l'attaccante Berardi del Sassuolo. La formula potrebbe essere quella del prestito con riscatto non obbligatorio.

Fonte: La Nazione

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok