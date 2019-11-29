La Nazione, Pradè torna alla caccia di Berardi del Sassuolo già cercato in estate dalla viola
Il direttore della Fiorentina, Daniele Pradè, nel mercato di gennaio sta pensando a portare a Firenze l'attaccante Berardi del Sassuolo. La formula potrebbe essere quella del prestito con riscatto non...
A cura di Redazione Labaroviola
29 novembre 2019 11:06
Il direttore della Fiorentina, Daniele Pradè, nel mercato di gennaio sta pensando a portare a Firenze l'attaccante Berardi del Sassuolo. La formula potrebbe essere quella del prestito con riscatto non obbligatorio.
Fonte: La Nazione