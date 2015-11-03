Notizie Berardi Fiorentina Fiorentina

CorSport, in caso di addio di Chiesa, la Fiorentina prenderebbe Berardi del Sassuolo
25 giugno 2020 16:39
La Nazione, Pradè torna alla caccia di Berardi del Sassuolo già cercato in estate dalla viola
29 novembre 2019 11:06
Carnevali: "La Fiorentina è la squadra che ha cercato con più insistenza di prendere Berardi"
24 settembre 2019 20:13
Mercato estivo, la viola è pronta a fare il doppio colpo: Di Francesco e Domenico Berardi…
21 marzo 2019 16:15
Ad Sassuolo: "Nessuna richiesta ufficiale per Berardi. Vogliamo 30 mln. Roma e Fiorentina..."
16 luglio 2018 08:58
La Nazione, asse Sassuolo-Fiorentina positivo per portare Berardi a Firenze. Con lui il tridente sarebbe completo...
17 maggio 2018 09:24
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