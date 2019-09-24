Carnevali: "La Fiorentina è la squadra che ha cercato con più insistenza di prendere Berardi"

L'ad del Sassuolo, Giovanni Carnevali ha parlato in radio a TMW sul possibile trasferimento di Domenico Berardi alla Fiorentina.Ecco le sue parole: "Berardi sta facendo bene, anche la passata stagione...

L'ad del Sassuolo, Giovanni Carnevali ha parlato in radio a TMW sul possibile trasferimento di Domenico Berardi alla Fiorentina.

Ecco le sue parole: "Berardi sta facendo bene, anche la passata stagione ha fatto benissimo. Non è solamente il gol che determina il valore di un calciatore. Gioca con molta spensieratezza grazie a De Zerbi. Lui è stato richiesto da diverse società, ma non volevamo cederlo. Siamo felici che sia rimasto, perché è un campione. Chi lo ha cercato di più? La Fiorentina. Però con il ragazzo abbiamo deciso di continuare ancora al Sassuolo".