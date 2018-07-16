Ad Sassuolo: "Nessuna richiesta ufficiale per Berardi. Vogliamo 30 mln. Roma e Fiorentina..."

Come riportato da Il Corriere Dello Sport nell'edizione odierna, grazie ad un'intervista a Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, vi è rigidità sull'eventuale cessione di Berardi:"B...

Come riportato da Il Corriere Dello Sport nell'edizione odierna, grazie ad un'intervista a Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, vi è rigidità sull'eventuale cessione di Berardi:

"Berardi? Non abbiamo ricevuto nessuna richiesta ufficiale, il calciatore vale 30 milioni e chi ha quei soldi da spendere si faccia pure avanti. So che la Roma ha parlato con i suoi procuratori ma non con noi. Milan e Fiorentina? Ripeto, nessuna richiesta".