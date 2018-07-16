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Ad Sassuolo: "Nessuna richiesta ufficiale per Berardi. Vogliamo 30 mln. Roma e Fiorentina..."

Come riportato da Il Corriere Dello Sport nell'edizione odierna, grazie ad un'intervista a Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, vi è rigidità sull'eventuale cessione di Berardi:"B...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 luglio 2018 08:58
Ad Sassuolo: "Nessuna richiesta ufficiale per Berardi. Vogliamo 30 mln. Roma e Fiorentina..." -
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Come riportato da Il Corriere Dello Sport nell'edizione odierna, grazie ad un'intervista a Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, vi è rigidità sull'eventuale cessione di Berardi:

"Berardi? Non abbiamo ricevuto nessuna richiesta ufficiale, il calciatore vale 30 milioni e chi ha quei soldi da spendere si faccia pure avanti. So che la Roma ha parlato con i suoi procuratori ma non con noi. Milan e Fiorentina? Ripeto, nessuna richiesta".

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