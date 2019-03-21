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Mercato estivo, la viola è pronta a fare il doppio colpo: Di Francesco e Domenico Berardi…

Il primo acquisto di Della Valle nel mercato estivo potrebbe essere l'ex tecnico dei giallorossi Eusebio Di Francesco. Ma insieme a lui, il Dg Pantaleo Corvino, vorrebbe prendere anche Domenico Berard...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 marzo 2019 16:15
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Il primo acquisto di Della Valle nel mercato estivo potrebbe essere l'ex tecnico dei giallorossi Eusebio Di Francesco. Ma insieme a lui, il Dg Pantaleo Corvino, vorrebbe prendere anche Domenico Berardi, l'attaccante del Sassuolo, cresciuto proprio con il tecnico Di Francesco. Il Sassuolo chiederebbe 20-25 milioni più una o due pedine di scambio. Berardi sarebbe il sostituto ideale vista la possibilità che Federico Chiesa vada alla Juventus o in un altro grande club.

Fonte: calciomercato.it

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