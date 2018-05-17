La Nazione, asse Sassuolo-Fiorentina positivo per portare Berardi a Firenze. Con lui il tridente sarebbe completo...

Secondo quanto riportato nell'edizione odierna de La Nazione, i buoni rapporti tra Sassuolo e Fiorentina dopo l'affare Falcinelli-Babacar potrebbero spianare la strada per portare a Firenze Domenico B...

Secondo quanto riportato nell'edizione odierna de La Nazione, i buoni rapporti tra Sassuolo e Fiorentina dopo l'affare Falcinelli-Babacar potrebbero spianare la strada per portare a Firenze Domenico Berardi. L'attaccante mancino in forza ai neroverdi piace da tempo alla Fiorentina e per Pioli sarebbe perfetto da affiancare a Simeone e Chiesa nel 4-3-3. Con questo modulo ne farebbe le spese il trequartista (Saponara, Eysseric) che verrebbero utilizzati solo in determinate circostanze. Staremo a vedere, il colpo di mercato potrebbe essere molto positivo.