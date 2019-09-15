La Nazione, tre tifosi della Fiorentina sono stati denunciati e identificati dalla Digos

Secondo La Nazione, il pubblico viola ieri è stato spettacolare, c'è soltanto un episodio da segnalare: tre veronesi tifosi della Fiorentina sono stati denunciati per aver lanciato nel parcheggio degl...

Secondo La Nazione, il pubblico viola ieri è stato spettacolare, c'è soltanto un episodio da segnalare: tre veronesi tifosi della Fiorentina sono stati denunciati per aver lanciato nel parcheggio degli ospiti allo stadio Artemio Franchi delle bottiglie contro un autobus di tifosi bianconeri durante il deflusso. Però i tre tifosi sono stati subito identificati dalla Digos di Firenze.