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La Nazione, tre tifosi della Fiorentina sono stati denunciati e identificati dalla Digos

Secondo La Nazione, il pubblico viola ieri è stato spettacolare, c'è soltanto un episodio da segnalare: tre veronesi tifosi della Fiorentina sono stati denunciati per aver lanciato nel parcheggio degl...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 settembre 2019 13:57
La Nazione, tre tifosi della Fiorentina sono stati denunciati e identificati dalla Digos -
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Secondo La Nazione, il pubblico viola ieri è stato spettacolare, c'è soltanto un episodio da segnalare: tre veronesi tifosi della Fiorentina sono stati denunciati per aver lanciato nel parcheggio degli ospiti allo stadio Artemio Franchi delle bottiglie contro un autobus di tifosi bianconeri durante il deflusso. Però i tre tifosi sono stati subito identificati dalla Digos di Firenze.

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