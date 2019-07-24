Nardella: "Ci sono solo due ipotesi: o a Novoli o a Campo di Marte rifacendo lo stadio Franchi"

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella ha parlato a La Nazione: "È tramontata l'idea di spostare la Mercafir, in questo momento sul tavolo ci sono due ipotesi: o a Novoli accanto alla Mercafir o a Camp...

A cura di Redazione Labaroviola 24 luglio 2019 11:04

Firenze, stadio Franchi, 06/06/2019, presentazione Rocco B. Commisso, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Nardella

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