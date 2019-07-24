Nardella: "Ci sono solo due ipotesi: o a Novoli o a Campo di Marte rifacendo lo stadio Franchi"
Il sindaco di Firenze, Dario Nardella ha parlato a La Nazione: "È tramontata l'idea di spostare la Mercafir, in questo momento sul tavolo ci sono due ipotesi: o a Novoli accanto alla Mercafir o a Camp...
A cura di Redazione Labaroviola
24 luglio 2019 11:04
Il sindaco di Firenze, Dario Nardella ha parlato a La Nazione: "È tramontata l'idea di spostare la Mercafir, in questo momento sul tavolo ci sono due ipotesi: o a Novoli accanto alla Mercafir o a Campo di Marte rifacendo l'Artemio Franchi. Entro settembre la decisione sarà definitiva insieme alla proprietà, che dovrà avere l’ultima parola. Franchi? Dobbiamo trovare un accordo con la società viola per essere utilizzato sia con la squadra femminile che con il rugby”.