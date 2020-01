La Nazione apre le pagine sportive con questo titolo: “Ecco 15 milioni per Duncan”. Il centrocampista del Sassuolo rimane ancora l’obiettivo principale per rinforzare la mediana della Fiorentina. I 20 milioni richiesti dal club emiliano sono considerati troppi, ma il direttore Pradè sarà a Milano da lunedì e lì si presenterà con 15 milioni di euro per far diventare Duncan un giocatore viola.