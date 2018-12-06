Lakti: "Campionato difficile ma siamo terzi. Che emozione il mio gol alla Juve. Il primo giorno in viola..."

Il centrocampista della Fiorentina Primavera, Erald Lakti ha rilasciato un'intervista ad Il Corriere Dello Sport. Questo un estratto delle sue dichiarazioni con l'ausilio delle immagini pubblicate su...

Il centrocampista della Fiorentina Primavera, Erald Lakti ha rilasciato un'intervista ad Il Corriere Dello Sport. Questo un estratto delle sue dichiarazioni con l'ausilio delle immagini pubblicate su Violachannel:

"Sono arrivato nel 2009 a nove anni, ero emozionato ed è il decimo anno in maglia viola, è una famiglia. Nel primo giorno mi ricordo che tutti prendemmo le cose qui allo stadio e da subito ci siamo conosciuti, non lo dimenticherò. Il campionato? E' una competizione molto competitiva ed abbiamo iniziato bene, siamo terzi e non è facilissimo. Mi ricordo il gol fatto contro la Juventus, un ottimo controllo e la rete dedicata ai miei genitori e mio fratello che erano in tribuna. L'abbraccio con la squadra a contorno fu emozionante. L'anno scorso ho segnato tre reti sempre a squadre a strisce..."

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