Fiorentina avanti contro la Juventus dopo 9 minuti. A segno Lakti
Passa in vantaggio la Fiorentina Primavera dopo 9 minuti contro la Juventus. Cambio di campo di Ranieri su Maganjic
A cura di Redazione Labaroviola
26 marzo 2018 15:01
Passa in vantaggio la Fiorentina Primavera dopo 9 minuti contro la Juventus. Cambio di campo di Ranieri su Maganjic che al vertice dell'area controlla e appoggia dietro in direzione di Lakti. L'attaccante viola si porta avanti il pallone e calcia all'angolino basso portando in vantaggio i suoi.