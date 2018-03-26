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Fiorentina avanti contro la Juventus dopo 9 minuti. A segno Lakti

Passa in vantaggio la Fiorentina Primavera dopo 9 minuti contro la Juventus. Cambio di campo di Ranieri su Maganjic

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 marzo 2018 15:01
Fiorentina avanti contro la Juventus dopo 9 minuti. A segno Lakti -
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Passa in vantaggio la Fiorentina Primavera dopo 9 minuti contro la Juventus. Cambio di campo di Ranieri su Maganjic che al vertice dell'area controlla e appoggia dietro in direzione di Lakti. L'attaccante viola si porta avanti il pallone e calcia all'angolino basso portando in vantaggio i suoi.

 

 

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