Lakti: "Colgo l'occasione per fare un invito a tutti i tifosi per venire a sostenerci domani, per noi è molto importante…"

Il centrocampista e capitano della viola Erald Lakti ha parlato ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno: “Siamo carichi, ci siamo allenati bene durante le sedute settimanali, siamo molto concentrat...

Il centrocampista e capitano della viola Erald Lakti ha parlato ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno: “Siamo carichi, ci siamo allenati bene durante le sedute settimanali, siamo molto concentrati. Li conosciamo molto bene, li abbiamo già affrontati due volte in campionato e al torneo di Viareggio. Sappiamo che sono forti, noi daremo il massimo e poi staremo a vedere. Il fatto di aver perso tante finali ci dà più motivazioni, è un incentivo in più. Voglio cogliere l’occasione per fare un invito a tutta la città e ai tifosi di Firenze per venire a sostenerci domani, per noi è molto importante”.