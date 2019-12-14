Sorride la Primavera, 2-0 al Cagliari. Koffi incanta. Il tabellino
La Fiorentina Primavera torna a vincere in campionato dopo quasi tre mesi. Era infatti il 28 settembre, contro la Roma, che i viola non trovavano i tre punti. Oggi il tecnico gigliato Emiliano Bigica...
La Fiorentina Primavera torna a vincere in campionato dopo quasi tre mesi. Era infatti il 28 settembre, contro la Roma, che i viola non trovavano i tre punti. Oggi il tecnico gigliato Emiliano Bigica può festeggiare con un bel 2-0 inflitto al Cagliari: le reti decisive sono state siglate da Christian Koffi al 13' e Toni Fruk al 42'. Ora la Fiorentina Primavera passa, almeno momentaneamente, all'ottavo posto in classifica con 14 punti.
FIORENTINA (4-3-3): Brancolini; Ponsi, Dutu, Dalle Mura, Simonti; Hanuljak, Fiorini, Bianco; Pierozzi N., Spalluto, Koffi.
CAGLIARI: Ciocci, Cancellieri, Aly, Carboni, Ladinetti, Boccia, Desogus, Cossu, Contini, Lombardi, Gagliano
TuttoMercatoWeb.com