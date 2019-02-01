La Fiorentina primavera domani sara' in trasferta ad Udine. Il programma
Domani pomeriggio scendera' in campo la primavera viola nella diciasettesima giornata di campionato. Dopo il brutto insucesso ricevuto contro il Chievo Verona allo stadio Bozzi, la Fiorrntina provera'...
A cura di Redazione Labaroviola
01 febbraio 2019 13:33
Domani pomeriggio scendera' in campo la primavera viola nella diciasettesima giornata di campionato. Dopo il brutto insucesso ricevuto contro il Chievo Verona allo stadio Bozzi, la Fiorrntina provera' a rifarsi in casa dell' Udinese alle ore 14:30. Gli occhi saranno tutti puntati verso il giovane bomber serbo, Dusan Vlahovic.