Labaro Viola

Notizie Campionato Primavera Fiorentina

Sene segna il pari contro l'Inter e dedica il gol all'indimenticato direttore Joe Barone

26 aprile 2024 21:45

Fiorentina Primavera beffata dal Cagliari all'ultimo, finisce 2 a 1. Ancora zero vittorie, a segno Krastev

19 settembre 2021 14:01

Ufficiale: Il campionato Primavera 1 è definitivamente sospeso. Il comunicato della Lega serie A

17 giugno 2020 14:25

Primavera, domani a Trigoria la sfida alla Roma. Diretta tv alle 11 su Sportitalia. La classifica

07 febbraio 2020 14:00

Bigìca amareggiato: "Noi sfortunati, dovevamo chiudere il match. In supercoppa avrò Montiel.."

23 ottobre 2019 19:56

Primavera, Pareggio 3-3 in casa col Pescara. Non basta Vlahovic. Beffa al 90'

23 ottobre 2019 18:59

Rasmussen ha bisogno di giocare. Domenica il danese con la Primavera. Ecco l'orario

18 ottobre 2019 19:47

Fiorentina-Pescara Primavera anticipata a mercoledì 23 ottobre alle 15

15 ottobre 2019 14:21

Lega Serie A, il campionato della primavera viola inizierà il 14 settembre 2019

15 luglio 2019 18:14

Primavera, finisce ai quarti il sogno-scudetto. Pareggio 2-2 col Torino. Vlahovic..

07 giugno 2019 00:09

Primavera, Fiorentina-roma 2-2. Vlahovic doppietta salva i viola. Il tabellino

01 maggio 2019 19:08

Primavera, la Fiorentina schianta l'Empoli 3-1 e vola al secondo posto in solitaria. Il tabellino

09 marzo 2019 19:45

Fiorentina Primavera, probabile formazione della sfida alle ore 14:30 con il Sassuolo…

01 marzo 2019 11:06

Primavera, la Fiorentina e' riuscita ad ottenere i tre punti contro l'Inter dopo il pareggio casalingo della scorsa settimana con l'Atalanta...

23 febbraio 2019 15:30

La Fiorentina primavera domani sara' in trasferta ad Udine. Il programma

01 febbraio 2019 13:33

Fiorentina Primavera vincente. Hanuljak decide il derby con L'Empoli. Tabellino e classifica

04 novembre 2018 14:37

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