Fiorentina Primavera vincente. Hanuljak decide il derby con L'Empoli. Tabellino e classifica

Terza vittoria di fila per la Primavera viola che dopo Inter e Sassuolo oggi ha battuto anche l’Empoli in trasferta. Autore del del gol vittoria Hanuljak al 52’ del secondo tempo. Fiorentina ora al t...

Terza vittoria di fila per la Primavera viola che dopo Inter e Sassuolo oggi ha battuto anche l’Empoli in trasferta. Autore del del gol vittoria Hanuljak al 52’ del secondo tempo. Fiorentina ora al terzo posto in classifica a quota 15 punti ad una lunghezza dall'Atalanta a 16 ed a tre dalla capolista Roma. Sabato 10 i viola saranno impegnati contro il Cagliari al Bozzi alle ore 11.30.

Ecco Il tabellino del match:

Empoli: Saro (46′ De Carlo); Bittante, Ricchi, Belardinelli, Canestrelli; Becagli, Perretta (60′ Bozhanaj), Zelenkovs (83′ Matteoni); Said, Montaperto (73′ Bertolini), Ricci. A disp.: Vivoli, Lattanzi, Donati, Matteucci, Gianneschi, Viligiardi, Milani, Seriani. All.: Lamberto Zauli.

Fiorentina: Ghidotti, Ferrarini, Dutu, Gillekens, Simonti, Beloko, Hanuljak (62′ Meli), Lakti, Montiel (78′ Nannelli), Longo (77′ Kukovec), Koffi (89′ Antzoulas). A disp.: Chiorra, Pierozzi E., Pierozzi N., Corigliano, Bocchio, Toure, Simic. All.: Emiliano Bigica.

Arbitro: sig. Cascone di Nocera Inferiore.

Ammoniti: 34′ Montiel (F), 82′ Gillekens (F), 83′ Canestrelli (E), 91′ Kukovec (F), 93′ Belardinelli (F)

Marcatori: 52′ Hanuljak (F)

Fonte: Violachannel