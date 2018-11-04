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Fiorentina Primavera vincente. Hanuljak decide il derby con L'Empoli. Tabellino e classifica

Terza vittoria di fila per la Primavera viola che dopo Inter e Sassuolo oggi ha battuto anche l’Empoli in trasferta. Autore del del gol vittoria Hanuljak al 52’ del secondo tempo.  Fiorentina ora al t...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 novembre 2018 14:37
Fiorentina Primavera vincente. Hanuljak decide il derby con L'Empoli. Tabellino e classifica -
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Terza vittoria di fila per la Primavera viola che dopo Inter e Sassuolo oggi ha battuto anche l’Empoli in trasferta. Autore del del gol vittoria Hanuljak al 52’ del secondo tempo.  Fiorentina ora al terzo posto in classifica a quota 15 punti ad una lunghezza dall'Atalanta a 16 ed a tre dalla capolista Roma. Sabato 10 i viola saranno impegnati contro il Cagliari al Bozzi alle ore 11.30.
Ecco Il tabellino del match:

Empoli: Saro (46′ De Carlo); Bittante, Ricchi, Belardinelli, Canestrelli; Becagli, Perretta (60′ Bozhanaj), Zelenkovs (83′ Matteoni); Said, Montaperto (73′ Bertolini), Ricci. A disp.: Vivoli, Lattanzi, Donati, Matteucci, Gianneschi, Viligiardi, Milani, Seriani. All.: Lamberto Zauli.

Fiorentina: Ghidotti, Ferrarini, Dutu, Gillekens, Simonti, Beloko, Hanuljak (62′ Meli), Lakti, Montiel (78′ Nannelli), Longo (77′ Kukovec), Koffi (89′ Antzoulas). A disp.: Chiorra, Pierozzi E., Pierozzi N., Corigliano, Bocchio, Toure, Simic. All.: Emiliano Bigica.

Arbitro: sig. Cascone di Nocera Inferiore.

Ammoniti: 34′ Montiel (F), 82′ Gillekens (F), 83′ Canestrelli (E), 91′ Kukovec (F), 93′ Belardinelli (F)

Marcatori: 52′ Hanuljak (F)

Fonte: Violachannel

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