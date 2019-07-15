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Lega Serie A, il campionato della primavera viola inizierà il 14 settembre 2019

Lega Serie A ha comunicato le date del prossimo campionato di Primavera 1. La stagione inizierà il prossimo 14 settembre con la prima giornata di campionato, con la regular season che finirà il 23 mag...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 luglio 2019 18:14
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Lega Serie A ha comunicato le date del prossimo campionato di Primavera 1. La stagione inizierà il prossimo 14 settembre con la prima giornata di campionato, con la regular season che finirà il 23 maggio 2020. La fase finale del campionato sarà dal 2 al 10 giugno. Mentre per la Coppa Italia, la competizione prenderà il via il 25 settembre con i turni preliminari e terminerà con la finale in calendario il 10 aprile

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