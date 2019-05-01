Primavera, Fiorentina-roma 2-2. Vlahovic doppietta salva i viola. Il tabellino
È finita 2-2 tra Fiorentina e Roma Primavera il match odierno disputatosi allo stadio "Bozzi" di Firenze. Dopo un primo tempo divertente finito con due gol per parte, la ripresa è stata molto fisica e...
È finita 2-2 tra Fiorentina e Roma Primavera il match odierno disputatosi allo stadio "Bozzi" di Firenze. Dopo un primo tempo divertente finito con due gol per parte, la ripresa è stata molto fisica e giocata a ritmi molto alti con occasioni per tutte e due le formazioni. Nessuna però è riuscita a portare a casa i tre punti-vittoria. Scatenata la Roma nei primi venti minuti di gioco che grazie alla doppietta di Cangiano si porta sul doppio vantaggio. Complice a metà primo tempo l'espulsione di Cargenlutti, la Fiorentina rialza la testa e trova il pareggio grazie alla doppietta di Dusan Vlahovic che sale a quota undici gol in campionato. Con questo pareggio le due squadre rimangono appaiate a 46 punti. Questa è la classifica aggiornata dopo questa sfida:
ATALANTA 60
INTER 53
ROMA 47
FIORENTINA 47
TORINO 46
Il tabellino:
Fiorentina: Ghidotti,Ferrarini,Gillekens,Antzoulas,Simonti,Hanuljak,Lakti (C),Meli,Simic,Vlahovic,Koffi.
A disposizione di mister Bigica: Chiorra,Dutu,Ponsi,Gelli,Nannelli,Pierozzi E.,Pierozzi N.,Longo,Fiorini,Gorgos,Kukovec,Bocchio.
Roma: Fuzato,Parodi,Semeraro,Trasciani,Cargnelutti (C),Pezzella,Besuijel,Greco,Celar,Riccardi,Cangiano.
A disposizione di miste De Rossi: Cardinali,Santese,Buttaro,Bianda,Tripi,Bove,SIlipo,Bucri,Estrella,Darboe, Cancellieri,Milane
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