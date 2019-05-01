Primavera, Fiorentina-roma 2-2. Vlahovic doppietta salva i viola. Il tabellino

È finita 2-2 tra Fiorentina e Roma Primavera il match odierno disputatosi allo stadio "Bozzi" di Firenze. Dopo un primo tempo divertente finito con due gol per parte, la ripresa è stata molto fisica e...

A cura di Redazione Labaroviola 01 maggio 2019 19:08

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