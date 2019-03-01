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Fiorentina Primavera, probabile formazione della sfida alle ore 14:30 con il Sassuolo…

Alle 14:30 allo stadio Bozzi si gioca l’anticipo della ventunesima giornata del campionato della Primavera tra Fiorentina e Sassuolo.Queste potrebbero essere le probabili formazioni:Fiorentina: Ghidot...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 marzo 2019 11:06
Fiorentina Primavera, probabile formazione della sfida alle ore 14:30 con il Sassuolo… - Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Montiel
Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Montiel
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Alle 14:30 allo stadio Bozzi si gioca l’anticipo della ventunesima giornata del campionato della Primavera tra Fiorentina e Sassuolo.

Queste potrebbero essere le probabili formazioni:

Fiorentina: Ghidotti, Ferrarini, Simonti, Lakti, Antzoulas, Gillekens, Meli, Beloko, Vlahovic, Montiel, Maganijc. Allenatore: Bigica

Sassuolo: Turati; Fiorini, Pilati, Perazzolo, Merli; Giordano, Ghion, Viero; Aurelio, Raspadori, Oddei. Allenatore: Turrini

Fonte: footballscouting.it

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