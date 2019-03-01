Fiorentina Primavera, probabile formazione della sfida alle ore 14:30 con il Sassuolo…
Alle 14:30 allo stadio Bozzi si gioca l’anticipo della ventunesima giornata del campionato della Primavera tra Fiorentina e Sassuolo.Queste potrebbero essere le probabili formazioni:Fiorentina: Ghidot...
A cura di Redazione Labaroviola
01 marzo 2019 11:06
Alle 14:30 allo stadio Bozzi si gioca l’anticipo della ventunesima giornata del campionato della Primavera tra Fiorentina e Sassuolo.
Queste potrebbero essere le probabili formazioni:
Fiorentina: Ghidotti, Ferrarini, Simonti, Lakti, Antzoulas, Gillekens, Meli, Beloko, Vlahovic, Montiel, Maganijc. Allenatore: Bigica
Sassuolo: Turati; Fiorini, Pilati, Perazzolo, Merli; Giordano, Ghion, Viero; Aurelio, Raspadori, Oddei. Allenatore: Turrini
Fonte: footballscouting.it