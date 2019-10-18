Rasmussen ha bisogno di giocare. Domenica il danese con la Primavera. Ecco l'orario
Secondo quanto ripprtato da Radio Bruno Toscana, Jacob Rasmussen, difensore della Fiorentina, non sta trovando molto spazio nel reparto arretrato di Montella e, per questo, i viola hanno deciso di man...
A cura di Redazione Labaroviola
18 ottobre 2019 19:47
Secondo quanto ripprtato da Radio Bruno Toscana, Jacob Rasmussen, difensore della Fiorentina, non sta trovando molto spazio nel reparto arretrato di Montella e, per questo, i viola hanno deciso di mandarlo a giocare in Primavera. Questa domenica il danese sarà infatti a disposizione del tecnico Emiliano Bigica per la sfida al ChievoVerona dove potrà mettere minuti nelle gambe. Appuntamento quindi, domenica alle 17 al "Bozzi" per la gara contro il Chievo.
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