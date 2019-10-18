Rasmussen ha bisogno di giocare. Domenica il danese con la Primavera. Ecco l'orario

Secondo quanto ripprtato da Radio Bruno Toscana, Jacob Rasmussen, difensore della Fiorentina, non sta trovando molto spazio nel reparto arretrato di Montella e, per questo, i viola hanno deciso di man...

A cura di Redazione Labaroviola 18 ottobre 2019 19:47

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