Labaro Viola

Primavera, la Fiorentina schianta l'Empoli 3-1 e vola al secondo posto in solitaria. Il tabellino

La Fiorentina Primavera strapazza l'Empoli nel derby del Bozzi. La gara si decide tutta nella ripresa: Vlahovic la sblocca con un gran destro al 48' e Dutu raddoppia al 68' di testa. Gli azzurri accor...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 marzo 2019 19:45
Primavera, la Fiorentina schianta l'Empoli 3-1 e vola al secondo posto in solitaria. Il tabellino -
News
Vlahovic
Bigica
Primavera Fiorentina
Koffi
Campionato Primavera
Empoli Primavera
Dutu
Condividi

La Fiorentina Primavera strapazza l'Empoli nel derby del Bozzi. La gara si decide tutta nella ripresa: Vlahovic la sblocca con un gran destro al 48' e Dutu raddoppia al 68' di testa. Gli azzurri accorciano con Ricchi al 78', ma a chiuderla sul 3-1 ci pensa Koffi in incursione solitaria al 95'. Grazie a questo risultato la squadra di Bigica si porta al secondo posto in classifica con 44 punti, a -1 dalla capolista Atalanta (con una partita in meno).

Queste la formazioni ufficiali delle due squadre:

Fiorentina (4-3-3): Ghidotti; Pierozzi, Dutu, Antzoulas, Simonti; Beloko, Hanuljak, Meli; Montiel, Vlahovic, Maganjic. All.: Bigica.

Empoli (4-4-2): Saro; Donati, Matteucci, Curto, Ricchi; Ricci, Belardinelli; Montaperto, Balde, Bozhanaj

Tuttomercatoweb.com

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok