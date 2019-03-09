Primavera, la Fiorentina schianta l'Empoli 3-1 e vola al secondo posto in solitaria. Il tabellino
La Fiorentina Primavera strapazza l'Empoli nel derby del Bozzi. La gara si decide tutta nella ripresa: Vlahovic la sblocca con un gran destro al 48' e Dutu raddoppia al 68' di testa. Gli azzurri accor...
La Fiorentina Primavera strapazza l'Empoli nel derby del Bozzi. La gara si decide tutta nella ripresa: Vlahovic la sblocca con un gran destro al 48' e Dutu raddoppia al 68' di testa. Gli azzurri accorciano con Ricchi al 78', ma a chiuderla sul 3-1 ci pensa Koffi in incursione solitaria al 95'. Grazie a questo risultato la squadra di Bigica si porta al secondo posto in classifica con 44 punti, a -1 dalla capolista Atalanta (con una partita in meno).
Queste la formazioni ufficiali delle due squadre:
Fiorentina (4-3-3): Ghidotti; Pierozzi, Dutu, Antzoulas, Simonti; Beloko, Hanuljak, Meli; Montiel, Vlahovic, Maganjic. All.: Bigica.
Empoli (4-4-2): Saro; Donati, Matteucci, Curto, Ricchi; Ricci, Belardinelli; Montaperto, Balde, Bozhanaj
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