Labaro Viola

Notizie Dutu Fiorentina

Nella salvezza del Foggia c'è anche un pò di Fiorentina: è il difensore Eduard Dutu classe 2001

17 maggio 2025 18:06

Pierozzi si impone con la Reggina, Agostinelli e Dutu non convincono e torneranno alla Fiorentina

27 dicembre 2022 20:07

Ufficiale: inizia la nuova avventura di Niccolò Pierozzi e Dutu alla Reggina. Depositati i contratti

21 luglio 2022 12:05

TMW, anche Dutu verso la Reggina: il difensore lascerà la Fiorentina in prestito secco

18 luglio 2022 18:40

Dutu: "Abbiamo fatto la storia vincendo la terza Coppa Italia. Questa vittoria è merito del gruppo"

28 aprile 2021 22:29

La Fiorentina Primavera vince la Coppa Italia al Mapei Stadium. Gol vittoria di Dutu

26 agosto 2020 21:26

Primavera, la Fiorentina schianta l'Empoli 3-1 e vola al secondo posto in solitaria. Il tabellino

09 marzo 2019 19:45

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