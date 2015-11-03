Notizie Dutu Fiorentina

Nella salvezza del Foggia c'è anche un pò di Fiorentina: è il difensore Eduard Dutu classe 2001
17 maggio 2025 18:06
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27 dicembre 2022 20:07
Ufficiale: inizia la nuova avventura di Niccolò Pierozzi e Dutu alla Reggina. Depositati i contratti
21 luglio 2022 12:05
TMW, anche Dutu verso la Reggina: il difensore lascerà la Fiorentina in prestito secco
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