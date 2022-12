Pierozzi si impone con la Reggina, Agostinelli e Dutu non convincono e torneranno alla Fiorentina

L’avventura alla Reggina di Vittorio Agostinelli, centrocampista classe 2002, ed Eduard Dutu, difensore classe 2001, è praticamente conclusa. I due giocatori, che non hanno mai trovato spazio in questa prima parte di stagione, sono infatti pronti a tornare alla Fiorentina per fine prestito. Il club viola nel mercato di gennaio cercherà poi loro una nuova sistemazione dove possano trovare quella continuità che è mancata in questi mesi in Calabria. A riportarlo è TMW.

