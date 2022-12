CorSport, il Bologna continua a monitorare Terzic: è tra i più gettonati per la fascia mancina

Il Bologna continua a monitorare la situazione legata ad Aleksa Terzic. Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il terzino serbo della Fiorentina è tra i più gettonati per la corsia mancina del club rossoblù. Ma non è l’unico nome nella lista del direttore sportivo Sartori. Infatti, sono presenti anche Oleg Reabciuk, 24 anni, moldavo dell’Olympiacos e Pietro Beruatto del Pisa.