TMW, anche Dutu verso la Reggina: il difensore lascerà la Fiorentina in prestito secco

Dopo l’esperienza dello scorso anno con la maglia del Montevarchi, per Eduard Dutu è arrivato il momento del salto in Serie B. Stando a quanto riportato da TMW, il difensore è ad un passo dalla Reggina. Il difensore rumeno lascerà Firenze in prestito secco per andare a farsi le ossa sotto gli ordini di mister Pippo Inzaghi.