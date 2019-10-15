Fiorentina-Pescara Primavera anticipata a mercoledì 23 ottobre alle 15
ACF Fiorentina comunica che la gara del Campionato Primavera 1 tra Fiorentina e Pescara, inizialmente in programma sabato 26 ottobre, verrà anticipata a mercoledì 23 ottobre alle ore 15.00 presso il B...
A cura di Redazione Labaroviola
15 ottobre 2019 14:21
ACF Fiorentina comunica che la gara del Campionato Primavera 1 tra Fiorentina e Pescara, inizialmente in programma sabato 26 ottobre, verrà anticipata a mercoledì 23 ottobre alle ore 15.00 presso il Bozzi di Firenze per consentire lo svolgimento della Supercoppa Primavera TIM Atalanta-Fiorentina in programma lunedì 28.
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