Primavera, finisce ai quarti il sogno-scudetto. Pareggio 2-2 col Torino. Vlahovic..

Finisce in parità il match valevole per i quarti di finale Primavera. Due a due al 90' coi granata che nel primo tempo si sono portati avanti grazie al bomber Millico, ma i ragazzi di Bigica sono perv...

Finisce in parità il match valevole per i quarti di finale Primavera. Due a due al 90' coi granata che nel primo tempo si sono portati avanti grazie al bomber Millico, ma i ragazzi di Bigica sono pervenuti al pareggio grazie a Dusan Vlahovic che ha sfruttato al meglio un'azione di Simonti sulla sinistra. La Fiorentina prima del finale di tempo riesce a trovare il vantaggio di nuovo col bomber serbo, che calcia dal limite e sfrutta un paio di deviazioni per trovare il momentaneo 2-1. Al 27' del secondo tempo però ancora Millico chiude il triangolo con Kone e sigla il 2-2 finale che condanna i viola all'eliminazione.

Ecco il tabellino della partita:

Marcatori: pt. 16′ Millico, 21′ Vlahovic, 39′ Beloko; st 28′ Millico.

Ammonizioni: st. 25′ Lakti (F), 48′ Kone (T).

Torino (4-3-3): Gemello; Singo, Ferigra, Sportelli (25′ st Potop), Michelotti; Kone, Isacco (21′ st De Angelis), Onisa; Belkheir (21′ st Petrungaro; 38′ st Gilli), Rauti, Millico. A disposizione: Trombini, Ambrogio, Marcos Lopez, Portanova, Ghazoini, Cuoco, Tordini, Buonavoglia. Allenatore: Coppitelli

Fiorentina (4-3-3): Ghidotti; Ferrarini (N. Pierozzi), Gillekens, Antzoulas, Simonti (E. Pierozzi); Meli (32′ st Maganjic), Lakti, Beloko (1′ st Hanuljak); Montiel (40′ Longo), Vlahovic, Koffi. A disposizione: Brancolini, Chiorra, Ponsi, Dutu, Gorgos, Nannelli, Kukovec, Maganjic. Allenatore: Bigica

Arbitro: Marco D’Ascanio della sezione di Ancona

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