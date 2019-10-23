Primavera, Pareggio 3-3 in casa col Pescara. Non basta Vlahovic. Beffa al 90'

Tante emozioni, ben sei gol ma un solo punto quello raccolto dalla Fiorentina Primavera nella sfida contro i pari età del Pescara. Avanti gli abruzzesi con Pavone, immediatamente ripresi da Pierozzi p...

Tante emozioni, ben sei gol ma un solo punto quello raccolto dalla Fiorentina Primavera nella sfida contro i pari età del Pescara. Avanti gli abruzzesi con Pavone, immediatamente ripresi da Pierozzi prima di tornare nuovamente in vantaggio grazie ancora a Pavone. Quindi Vlahovic ha ristabilito la parità, prima del nuovo vantaggio viola firmato Lovisa in apertura di ripresa. Al 90', però, è arrivato il pari beffa di Mane su errore di Brancolini.

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