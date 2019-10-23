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Primavera, Pareggio 3-3 in casa col Pescara. Non basta Vlahovic. Beffa al 90'

Tante emozioni, ben sei gol ma un solo punto quello raccolto dalla Fiorentina Primavera nella sfida contro i pari età del Pescara. Avanti gli abruzzesi con Pavone, immediatamente ripresi da Pierozzi p...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 ottobre 2019 18:59
Primavera, Pareggio 3-3 in casa col Pescara. Non basta Vlahovic. Beffa al 90' - Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Tante emozioni, ben sei gol ma un solo punto quello raccolto dalla Fiorentina Primavera nella sfida contro i pari età del Pescara. Avanti gli abruzzesi con Pavone, immediatamente ripresi da Pierozzi prima di tornare nuovamente in vantaggio grazie ancora a Pavone. Quindi Vlahovic ha ristabilito la parità, prima del nuovo vantaggio viola firmato Lovisa in apertura di ripresa. Al 90', però, è arrivato il pari beffa di Mane su errore di Brancolini.

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