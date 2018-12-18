Primavera. Domani alle 14,30 negli ottavi di Coppa Italia match con la Spal. Niente diretta streaming..

Torna in campo domani la Primavera della Fiorentina, allo Stadio Bozzi alle 14,30 nell' ottavo di Coppa Italia arriva la Spal. Il match sarà ad eliminazione diretta , al momento non è prevista la dire...

Torna in campo domani la Primavera della Fiorentina, allo Stadio Bozzi alle 14,30 nell' ottavo di Coppa Italia arriva la Spal. Il match sarà ad eliminazione diretta , al momento non è prevista la diretta streaming su Violachannel. La squadra di Bigica dopo la vittoria contro il Genoa, si prepara così all’ultima partita interna della del 2018.

Sabato sarà già tempo di rituffarsi in campionato con la partenza per Palermo, infatti alle 14 domenica la gara con i rosanero che sarà trasmessa in streaming su Violachannel e con la diretta tv su Sportitalia.

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