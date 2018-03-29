Sottil, Gori e Ranieri, ma non solo. I giovani viola nel mirino di Pioli...

Questa mattina Stadio analizza i giovani della Primavera. Riccardo Sottil è uno che lotta sempre e che promette di avere qualità anche dal punto di vista tattico. In attacco c’è pure Gabriele Gori, de...

Questa mattina Stadio analizza i giovani della Primavera. Riccardo Sottil è uno che lotta sempre e che promette di avere qualità anche dal punto di vista tattico. In attacco c’è pure Gabriele Gori, deve ancora affinarsi, ha bisogno di tempo e esperienza con la prima squadra, ma il feeling con il gol è alto. In difesa, si segnala Luca Ranieri, laterale basso sinistro e Petko Hristov, difensore centrale preso dalla Slavia Praga la scorsa estate. Vitija Valencic, mediano sloveno che fin qui ha stupito per la visione di gioco dimostrata, è il motore della squadra. Altro centrocampista interessante è Erald Lakti, classe 2000, ha dato avvio all’azione del gol del momentaneo vantaggio viola firmato da Sottil. Infine attenzione a Josip Maganijic, esterno offensivo, aveva già fatto vedere buone cose a Moena durante la prima parte di ritiro della Fiorentina.