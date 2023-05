Micheal Kayode: il gioiellino della Primavera, coccolato da Italiano

Dopo un’annata piena di alti e bassi, la Fiorentina di Vincenzo Italiano ha confezionato l’altra sera un’impresa che renderà avvincente fino alla fine il suo percorso. Il gol di Antonin Barak al nono minuto di recupero del secondo tempo supplementare ha regalato la qualificazione alla finale di Conference League del 7 giugno. Molto più regolare e continua, è stata invece la Primavera viola che si è ripresentata in finale di Coppa Italia, andando ad un passo dal quinto successo di fila, ed ha conquistato con ben due turni di anticipo l’accesso ai playoff scudetto.

Uno degli elementi inamovibili della formazione di Alberto Aquilani è stato Micheal Kayode. Se lo scorso anno, in cui è approdato a Firenze, l’esterno si era già fatto apprezzare per quanto di buono espresso, in questa stagione l’asticella è stata sollevata ulteriormente al punto da essere spesso preso in considerazione dalla Prima Squadra. Per non farsi mancare nulla, il suo apporto è stato fondamentale anche nella qualificazione all’Europeo Under 19 per gli azzurrini guidati da Alberto Bollini.

Calciatore poco appariscente, ma estremamente concreto, Kayode si è rilanciato dopo l’esperienza nel settore giovanile della Juventus disputando nel 2020-21 un campionato di Serie D da protagonista con il Gozzano. Il successo nel Girone A di quella stagione, in cui gli Under obbligatori da schierare andavano dalla classe 2000 alla 2002, ha proiettato sotto i riflettori un ragazzo che giocava di fatto sotto età di ben 2 anni rispetto la media. La chiamata di un club professionistico non è tardata ad arrivare, con la Fiorentina che si è assicurata le sue prestazioni, finora spesso di alto livello. Il suo ottimo rendimento non è sfuggito nemmeno a La Giovane Italia: nel nostro Ranking di rendimento che riguarda l’Under 19 Micheal Kayode occupa, non a caso, la quinta posizione.

Resta da chiudere quest’anno, fin qui da incorniciare, nel migliore dei modi, gli appuntamenti per regalarsi altre grandi soddisfazioni non mancano. Il primo in ordine di tempo potrebbe essere il sorpasso ai danni del Torino in queste ultime due sfide di campionato, che regalerebbe l’accesso dalla porta principale alla semifinale scudetto. Lo scrive tuttomercatoweb.com

