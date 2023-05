Turnover della Fiorentina per la partita di oggi: si pensa già alle due finali

Due finali in questa stagione per la Fiorentina, la prima è già alle porte. Ancora tre giorni, solo tre giorni, e sarà già tempo di affrontare la forte Inter nella cornice dell’Olimpico per provare a tornare a sollevare la Coppa Italia oltre vent’anni dopo l’ultima, anche contro i favori del pronostico. Italiano si sta attrezzando perché ciò sia possibile, alla luce dei recenti impegni (la trasferta di Basilea, oltre a durare 130 minuti, è stata molto dispendiosa sia fisicamente che mentalmente).

La Fiorentina, partita per la trasferta dell’Olimpico Grande Torino, la partita meno sentita probabilmente da inizio stagione per l’intero ambiente, conta già due assenze illustri nella lista dei convocati: Amrabat e Gonzalez sono rimasti a Firenze, troppo importante averli al 100% mercoledì. Non saranno gli unici: nella sua mente l’allenatore intende replicare quanto accaduto domenica scorsa, quando la sua squadra ha saputo battere l’Udinese nonostante diverse rotazioni. Stavolta però il turnover previsto sarà ancora più massiccio: verosimile pensare che oggi partiranno dalla panchina anche Dodo, Milenkovic, Biraghi, Bonaventura e con ogni probabilità pure Cabral. Se sarà possibile far coincidere il riposo necessario per tutti questi con dei punti, tanto meglio, ma la priorità odierna è chiara. Lo scrive tuttomercato.web

LE PAROLE DI BEHRAMI E MONTOLIVO SULLA FIORENTINA