Ag. Gori: "Gabriele sa segnare in tutti modi, spera di fare qualche presenza in prima squadra. Parleremo con Corvino.."

Ai microfoni di Tuttomercatoweb ha parlato Giocondo Martorelli, agente del giocatore della primavera Gabriele Gori: "È un bomber vero

Giocondo Martorelli, agente del bomber della Fiorentina Gabriele Gori, ha parlato ai microfoni di TMW. Queste le sue parole:

"Gabriel è una classica prima punta ma la sua qualità migliore è il saper giocare per la squadra. Fin da piccolo però ha dimostrato di avere il gol nel DNA: dagli 11 anni fino alla Primavera viola di cui è capocannoniere. Sa giocare di testa, in acrobazia e con entrambi i piedi. Il prossimo step di crescita? Deve pulire il primo controllo della palla e ci sta già lavorando quotidianamente con sacrificio".

Volendo fare un paragone con un attaccante del grande calcio chi le viene in mente?

"E' giovane e in questa fase sono restio a fare paragoni perché si rischia di eccedere. Di sicuro ha le qualità del bomber di razza".

Oggi Gori è protagonista in Primavera, mentre quale potrà essere il suo futuro?

"Vediamo prima di tutto come terminerà il campionato. Domenica dopo domenica sta trovando con continuità la rete ed è nel giro della Nazionale. Vediamo se ci sarà la possibilità di fare qualche presenza con la prima squadra nel finale di stagione e poi in estate parleremo con Corvino per il futuro".