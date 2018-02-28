Ag. Cragno: "È fiorentino, ma quale favore alla Juventus. Caos inutile colpa di un titolo"

L'agente di Alessio Cragno, Graziano Battistini, ai microfoni di Radio Kiss Kiss ha parlato del caos dopo le dichiarazioni del giocatore del Cagliari a La Gazzetta dello Sport ("Lunedì spero di fare u...

L'agente di Alessio Cragno, Graziano Battistini, ai microfoni di Radio Kiss Kiss ha parlato del caos dopo le dichiarazioni del giocatore del Cagliari a La Gazzetta dello Sport ("Lunedì spero di fare un favore alla "Juventus", dato che i sardi affrontavano il Napoli): "Nessuna scusa da fare, non ha mai pensato di favorire il Napoli. È stato fatto un titolo aberrante, allucinante. Non ha senso da parte di professionisti alzare un polverone del genere, Alessio non ha mai pensato di favorire la Juventus. Quel titolo è stato molto scorretto, lui ha solo ribadito la volontà a fare il massimo per il Cagliari. Il ragazzo è di Firenze, quindi questa cosa della Juventus non ha senso. Ripeto, non devo chiedere scusa perchè non c’era nessuna volontà di offendere o favorire qualcuno. Quel titolo ha scatenato un putiferio social e non mi sembra giusto".

Cragno è nato a Fiesole, al confine con Firenze, ed è cresciuto nelle giovanili della Cattolica Virtus, squadra che ha sfornato anche Paolo Rossi e Andrea Barzagli, tra gli altri. Successivamente, il Brescia lo acquistò dai giallorossi, salvo poi cederlo al Cagliari che, dopo vari prestiti, lo ha riportato alla base.

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