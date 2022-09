Gori: “Ho rinnovato con la Fiorentina, ma la Reggina ha il riscatto. Ora penso solo a far bene qui”

Intervistato da L’Altro Corriere TV, il centravanti della Reggina, Gabriele Gori, ha parlato in vista del derby contro il Cosenza, dove ha militano nella scorsa stagione: “Purtroppo per problemi di salute sono stato fuori otto mesi lo scorso anno, un digiuno davvero logorante, ma finalmente è arrivato il gol e sono felice anche perché stiamo andando bene. Per il momento sto subentrando cerco sempre di ritagliarmi i miei spazi in questa grande squadra, ma vorrei pian piano incrementare il mio minutaggio così da segnare il più possibile e aiutare la squadra a raggiungere quegli obiettivi che al momento ci diciamo fra di noi a voce bassa nel gruppo. Spero di giocare il derby perché si tratta di una partita speciale in cui tutti danno il massimo e poi ci tengo particolarmente visto il mio passato”. Infine, ha concluso il proprio intervento parlando della Fiorentina: “Ho rinnovato per un altro anno, ma la Reggina ha il diritto di riscatto del mio contratto. Ora penso solo a questo club e a fare bene qui”.

DALL’ARGENTINA: NICO POTREBBE CHIEDERE DI SALTARE IL MILAN A CAUSA DEI MONDIALI. A RISCHIO ANCHE QUARTA