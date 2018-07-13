Sottil, Gori e Ghidotti si godono il centro di Moena durante il giorno libero
Stefano Pioli ha concesso un giorno di libertà alla squadra ed i giocatori ne hanno approfittato per godersi il centro di Moena. Riccardo Sottil, Gabriele Gori e Simone Ghidotti hanno colto l’occasion...
A cura di Gianmarco Biagioni
13 luglio 2018 12:31
Stefano Pioli ha concesso un giorno di libertà alla squadra ed i giocatori ne hanno approfittato per godersi il centro di Moena. Riccardo Sottil, Gabriele Gori e Simone Ghidotti hanno colto l’occasione per trascorrere una tranquilla mattinata al bar. I tre giovani viola, estremamente disponibili, si sono prestati a foto ed autografi oltre ad essersi intrattenuti con i tifosi presenti.