Labaro Viola

Corriere Dello Sport, Gori il giovane più pronto. Andrà in prestito? Pioli lo valuterà in ritiro

Come riportato da Il Corriere Dello Sport nell'edizione odierna, tra Sottil, Cerofolini e Gori è quest'ultimo il più pronto al salto nei professionisti. L'attaccante in stagione ha siglato 26 reti con...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 giugno 2018 08:58
Corriere Dello Sport, Gori il giovane più pronto. Andrà in prestito? Pioli lo valuterà in ritiro - Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Gori
Condividi

Come riportato da Il Corriere Dello Sport nell'edizione odierna, tra Sottil, Cerofolini e Gori è quest'ultimo il più pronto al salto nei professionisti. L'attaccante in stagione ha siglato 26 reti considerando tutte le competizioni. In ritiro a Moena Pioli valuterà se cederlo in prestito a fine mercato o meno. Ma se davvero arrivasse l'Europa potrebbe far gola provarci, alla fine il posto di vice-Simeone è vacante. Seguiranno senz'altro sviluppi.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok