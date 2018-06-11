Corriere Dello Sport, Gori il giovane più pronto. Andrà in prestito? Pioli lo valuterà in ritiro
Come riportato da Il Corriere Dello Sport nell'edizione odierna, tra Sottil, Cerofolini e Gori è quest'ultimo il più pronto al salto nei professionisti. L'attaccante in stagione ha siglato 26 reti con...
A cura di Redazione Labaroviola
11 giugno 2018 08:58
Come riportato da Il Corriere Dello Sport nell'edizione odierna, tra Sottil, Cerofolini e Gori è quest'ultimo il più pronto al salto nei professionisti. L'attaccante in stagione ha siglato 26 reti considerando tutte le competizioni. In ritiro a Moena Pioli valuterà se cederlo in prestito a fine mercato o meno. Ma se davvero arrivasse l'Europa potrebbe far gola provarci, alla fine il posto di vice-Simeone è vacante. Seguiranno senz'altro sviluppi.