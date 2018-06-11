Corriere Dello Sport, Gori il giovane più pronto. Andrà in prestito? Pioli lo valuterà in ritiro

Come riportato da Il Corriere Dello Sport nell'edizione odierna, tra Sottil, Cerofolini e Gori è quest'ultimo il più pronto al salto nei professionisti. L'attaccante in stagione ha siglato 26 reti con...

A cura di Redazione Labaroviola 11 giugno 2018 08:58

Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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