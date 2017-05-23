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La Fiorentina crede fortemente in Gabriele Gori, per lui pronto rinnovo di contratto fino al 2021

L'attaccante classe 1999 della primavera viola è un grande prospetto e la società viola è pronta a fargli firmare il rinnovo...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 maggio 2017 00:24
La Fiorentina crede fortemente in Gabriele Gori, per lui pronto rinnovo di contratto fino al 2021 -
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Gabriele Gori è un attaccante di assoluto talento, classe 1999, che ha avuto non pochi problemi fisici durante la stagione con la Primavera della Fiorentina. Ma i viola credono nelle sue qualità, al punto che è ormai in dirittura d’arrivo il prolungamento di contratto fino al 2021. Assistito da Giocondo Martorelli, ecco che Gori sta per legarsi ulteriormente alla Fiorentina. E sulla panchina della Primavera troverà Emiliano Bigica, il principale candidato come già anticipato.
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