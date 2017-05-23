La Fiorentina crede fortemente in Gabriele Gori, per lui pronto rinnovo di contratto fino al 2021

L'attaccante classe 1999 della primavera viola è un grande prospetto e la società viola è pronta a fargli firmare il rinnovo...

A cura di Redazione Labaroviola 24 maggio 2017 00:24

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