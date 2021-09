Gori: “È una Serie B tosta, voglio la doppietta a Perugia. Modulo? Non ho preferenze”

Gabriele Gori, ex attaccante della Fiorentina oggi in prestito al Cosenza, è intervenuto ai microfoni del portale TifoCosenza per commentare la vittoria sul Vicenza nell’ultimo turno di campionato dopo aver messo a referto un gol ed un assist. Ecco le sue parole:

“Quest’anno la Serie B è piena di grandi squadre, sarà una dura lotta per salvarci ma cercheremo di spuntarla. La vittoria di domenica è stata importante ma dobbiamo ricordarci che è iniziata adesso. Tutte le squadre avranno i loro momenti di debolezza, dobbiamo prepararci al massimo per non entrare in quello stato. Quella traversa chiede vendetta? Cercherò la doppietta a Perugia. Il modulo? Non ho preferenze, fin qui nella mia carriera ho giocato con diversi schemi.

