Livorno, Gori: "Vogliamo raggiungere la salvezza perché ne abbiamo ancora le possibilità"
Gabriele Gori, l'attaccante del Livorno in prestito secco dalla Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno della sua doppietta contro il Foggia: "Sono stato molto emozionato a tornare qua a Fo...
Gabriele Gori, l'attaccante del Livorno in prestito secco dalla Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno della sua doppietta contro il Foggia: "Sono stato molto emozionato a tornare qua a Foggia, dove tutto è iniziato per me con i professionisti anche se per poco tempo. Si è trattato di una serata indimenticabile per me e il gruppo".
L'esultanza? "Non è stata assolutamente contro il Foggia, ma una rabbia da esprimere verso questa situazione: ho grande stima per Foggia e i foggiani. Vogliamo raggiungere la salvezza perché ne abbiamo ancora le possibilità".