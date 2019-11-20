Gori: "Fiorentina su Scamacca? Non riesco a capire perchè prendono punte giovani essendoci io"

A La Nazione ha rilasciato una bella intervista il bomber in prestito dalla Fiorentina all'Arezzo, Gabriele Gori: "Se la Fiorentina mi piace? Molto. Davanti Chiesa e Ribery sono una coppia spaziale: s...

A La Nazione ha rilasciato una bella intervista il bomber in prestito dalla Fiorentina all'Arezzo, Gabriele Gori: "Se la Fiorentina mi piace? Molto. Davanti Chiesa e Ribery sono una coppia spaziale: sto vedendo una squadra molto cresciuta rispetto a quest’estate e dopo la prima parte di campionato. L’arrivo di Ribery? Nessuno se lo aspettava. È stato un acquisto che ha fatto scalpore a Firenze. Il mio obiettivo? Questa estate era quello di rimanere a Firenze, adesso spero di poterlo fare in futuro. Fiorentina sulle tracce di Scamacca? Non riesco a capire perché siano stati comprati punte giovani quando il club sapeva che c’ero anche io. Se la Fiorentina vuole comprare una punta, deve prendere un campione. Il giovane, sennò, ce l’ha già in casa".