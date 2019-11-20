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La Fiorentina su due giovani molto promettenti del PSG in scadenza di contratto

Come riporta Repubblica, negli ultimi mesi la Fiorentina ha lavorato sottotraccia per due talenti del Psg, si tratta di Adil Aouchiche, centrocampista offensivo, e Ziyad Larkeche, terzino sinistro. Il...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 novembre 2019 11:43
La Fiorentina su due giovani molto promettenti del PSG in scadenza di contratto -
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Come riporta Repubblica, negli ultimi mesi la Fiorentina ha lavorato sottotraccia per due talenti del Psg, si tratta di Adil Aouchiche, centrocampista offensivo, e Ziyad Larkeche, terzino sinistro. Il primo è stato uno dei protagonisti del Mondiale Under 17, anche per questo adesso il club francese gli sta proponendo il rinnovo del contratto che è in scadenza a giugno (come quello del compagno). A lui la Fiorentina avrebbe proposto un ruolo futuro importante nella squadra di Ribery, suo connazionale. I giocatori sono stati visionati dal team manager Giancarlo Antognoni

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