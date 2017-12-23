Primavera, solo un pari a Bologna (2-2): Gori-gol non basta, ora la Fiorentina è settima
La Fiorentina Primavera non riesce ad andare oltre il pareggio a Bologna: 2-2 il risultato finale, che consegna alla viola il sesto posto in campionato. I ragazzi di Bigica vanno due volte avanti, ma...
A cura di Redazione Labaroviola
23 dicembre 2017 16:36
La Fiorentina Primavera non riesce ad andare oltre il pareggio a Bologna: 2-2 il risultato finale, che consegna alla viola il sesto posto in campionato. I ragazzi di Bigica vanno due volte avanti, ma vengono sempre recuperati. Al gol di Gori nel primo tempo replica Falletti, mentre alla rete di Sottil risponde Okwonkwo. Il 2017 si chiude comunque in zona play off, con 20 punti in 14 partite.