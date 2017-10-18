Martorelli: ''Viola, raggiungere l'Europa League sarebbe un miracolo con questa squadra. Gori? E' una vita che fa gol...''

Il procuratore Giocondo Martorelli ha parlato di viola a Radio Bruno: “Domenica ho visto una buona Fiorentina, che è riuscita ad imporre il suo gioco. Alcuni hanno fatto meglio di altri. Se tutti gioc...

Il procuratore Giocondo Martorelli ha parlato di viola a Radio Bruno: “Domenica ho visto una buona Fiorentina, che è riuscita ad imporre il suo gioco. Alcuni hanno fatto meglio di altri. Se tutti giocano con intensità la Fiorentina può ottenere di più. Raggiungere l’Europa League sarebbe un miracolo, perchè per il momento ci sono squadre molto più attrezzate. Gori? Ha sempre fatto gol fin da piccolo. Pioli è soddisfatto di lui, potrebbe diventare importante anche in futuro. Ranieri? È difficile trovare terzini del suo livello. Entrambi però sanno di dover migliorare tanto”.