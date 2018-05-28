Gori: lo vogliono in B, ma la Fiorentina studia un Cutrone bis
La Nazione riporta che per Gabriele Gori il futuro potrebbe essere in Serie B (Avellino in testa), ma non è escluso che, in caso di ripescaggio in Europa League, la Fiorentina possa decidere di confer...
A cura di Redazione Labaroviola
28 maggio 2018 09:56
La Nazione riporta che per Gabriele Gori il futuro potrebbe essere in Serie B (Avellino in testa), ma non è escluso che, in caso di ripescaggio in Europa League, la Fiorentina possa decidere di confermare Gori in rosa, sulla scia dell’esperimento che il Milan ha fatto con Cutrone.