Probabile formazione Fiorentina Primavera: Maganjic out, gioca Meli. Davanti Gori e Sottil
Stasera ore 20.45 a Reggio Emilia, ci sarà l'atto finale del Campionato Primavera che vedrà di fronte il re-match della passata stagione tra Fiorentina ed Inter. Mister Bigica sostanzialmente si affid...
A cura di Redazione Labaroviola
09 giugno 2018 10:43
Stasera ore 20.45 a Reggio Emilia, ci sarà l'atto finale del Campionato Primavera che vedrà di fronte il re-match della passata stagione tra Fiorentina ed Inter. Mister Bigica sostanzialmente si affiderà agli 11 che hanno battuto il Torino per 3-0 nella gara di ritorno al Franchi con un cambio: Maganjic squalificato verrà sostituito da Meli.
FIORENTINA (4-3-3): Cerofolini; Ferrarini, Hristov, Ranieri, Simonti; Valencic, Diakhate, Lakti; Meli, Gori, Sottil. All. Bigica