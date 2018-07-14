Pedullà annuncia: "Gori e Ranieri andranno in Serie B al Foggia con la formula del prestito. Firme imminenti"
Come riportato dal noto esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà sul proprio profilo ufficiale Twitter, i due giovani Gabriele Gori e Luca Ranieri finiranno al Foggia in Serie B con la formula del pr...
A cura di Redazione Labaroviola
14 luglio 2018 09:29
Come riportato dal noto esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà sul proprio profilo ufficiale Twitter, i due giovani Gabriele Gori e Luca Ranieri finiranno al Foggia in Serie B con la formula del prestito. Le firme sono imminenti e l'ufficialità dell'operazione potrebbe arrivare già oggi.