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Pedullà annuncia: "Gori e Ranieri andranno in Serie B al Foggia con la formula del prestito. Firme imminenti"

Come riportato dal noto esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà sul proprio profilo ufficiale Twitter, i due giovani Gabriele Gori e Luca Ranieri finiranno al Foggia in Serie B con la formula del pr...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 luglio 2018 09:29
Pedullà annuncia: "Gori e Ranieri andranno in Serie B al Foggia con la formula del prestito. Firme imminenti" - Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Come riportato dal noto esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà sul proprio profilo ufficiale Twitter, i due giovani Gabriele Gori Luca Ranieri finiranno al Foggia in Serie B con la formula del prestito. Le firme sono imminenti e l'ufficialità dell'operazione potrebbe arrivare già oggi.

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