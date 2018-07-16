UFFICIALE: Gori e Ranieri al Foggia a titolo temporaneo
Questo il comunicato del club viola sul sito ufficiale:"ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, i diritti alle prestazioni sportive dei calciatori Gabriele Gori e Luca Ranieri al...
A cura di Redazione Labaroviola
16 luglio 2018 09:54
Questo il comunicato del club viola sul sito ufficiale:
"ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, i diritti alle prestazioni sportive dei calciatori Gabriele Gori e Luca Ranieri al Foggia Calcio"