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UFFICIALE: Gori e Ranieri al Foggia a titolo temporaneo

Questo il comunicato del club viola sul sito ufficiale:"ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, i diritti alle prestazioni sportive dei calciatori Gabriele Gori e Luca Ranieri al...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 luglio 2018 09:54
UFFICIALE: Gori e Ranieri al Foggia a titolo temporaneo -
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Questo il comunicato del club viola sul sito ufficiale:

"ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, i diritti alle prestazioni sportive dei calciatori Gabriele Gori e Luca Ranieri al Foggia Calcio"

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