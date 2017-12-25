Martorelli: "Gori e Ranieri profili da prima squadra, hanno tutto per diventare titolari della Fiorentina. Come Chiesa..."
Giocondo Martorelli, intervistato per "30esimo minuto", in onda questa sera su Toscana Tv, ha parlato delle prospettive per alcuni giovani gigliati: "Gori sta facendo un progresso costante. E’ stato q...
Giocondo Martorelli, intervistato per "30esimo minuto", in onda questa sera su Toscana Tv, ha parlato delle prospettive per alcuni giovani gigliati: "Gori sta facendo un progresso costante. E’ stato quest’anno in ritiro con la prima squadra insieme ad un altro calciatore che sta facendo molto bene, Ranieri, che è esterno sinistro. Gori ha tutte le qualità e le potenzialità per poter diventare un giocatore importante, pero’ quando parlo dei giovani io spesso uso modi e termini molto moderati perché sono giovani e bisogna lasciarli crescere e maturare con grande tranquillità, non dargli mai tanta pressione, perché non tutti sono in grado di subirla nella maniera giusta. Gori è un profilo interessantissimo, a Firenze sappiamo che negli ultimi anni quello che sono riusciti a tirar fuori con Bernardeschi e Chiesa – ha aggiunto Giocondo Martorelli – Mi auguro e spero che i prossimi due profili da prima squadra possano essere Gori e Ranieri. Hanno tutte le qualità per farlo, la società ci crede, li sta facendo lavorare bene, li tiene in considerazione, e questo fa pensare che il futuro possa essere dalla loro parte”